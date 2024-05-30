«Конкуренция электросамокатчикам»: на Кубани корги катались на скейтах В Краснодарском крае заметили двух корги на скейтах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Краснодарском крае заметили двух корги, профессионально катающихся на скейтбордах, видео необычного явления опубликовал Telegram-канал «Кубанские новости». Где именно произошел инцидент, не уточняется.

На кадрах видно, как две собаки несутся на скейтбордах по пешеходной дорожке среди деревьев.

Внимание! Корги на скейтах готовятся составить конкуренцию электросамокатчикам на тротуарах, — сказано в публикации.

Ранее в Москве на ВДНХ в рамках выставки «В далекой-далекой Галактике» прошел костюмированный показ с участием корги. Собаки были в атрибутике по мотивам франшизы «Звездные войны». Пушистые участники соревновались за лучший костюм. Псы примерили образы принцессы Леи, Йоды и Оби-Вана Кеноби. Кроме того, «модели» сыграли корги-свадьбу и устроили забег.

До этого корги по имени Тедди был спасен ветеринарными врачами в Москве после того, как съел 20 шоколадок в обертке. Срочную помощь девятикилограммовому псу оказали в Красногвардейской ветеринарной клинике.

Врачи утверждают, что для собаки такое количество шоколада почти смертельно. У Тедди вызвали рвоту с помощью препаратов и поставили капельницу для вывода токсинов. Благодаря быстрой реакции специалистов корги оправился за сутки, ему не потребовался повторный прием.