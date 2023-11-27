«Конкретный Армагеддон»: в Крыму дали прогноз по шторму Константинов выразил надежду на прохождение пика шторма в Крыму

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Председатель парламента Крыма Владимир Константинов выразил надежду, что пик шторма на полуострове пройден. Политик заявил в эфире канала «Россия 24», что сход воды в ряде районов может начаться к вечеру 27 ноября.

Надеемся, пик прошел. Во всяком случае прогнозы такие, что на сегодняшний день должно быть немножко полегче. Еще ветер есть, но уже не той силы. <...> Пережили мы конкретный Армагеддон — такой силы ветра и силы волн припомнить старожилы не могут, — признался Константинов.

По его словам, около 400 тысяч жителей в Крыму остаются без света. Власти пока оценивают ущерб от непогоды, он «очень большой», как ранее сообщил советник главы республики Олег Крючков. По его словам, один человек погиб под Судаком, когда вечером 26 ноября во время шторма пошел к берегу посмотреть на волны. Сила ветра достигала 40 метров в секунду.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о существенном ущербе из-за непогоды, нанесенном инфраструктуре республики. По его словам, восстановительные работы продолжаются, на полуострове мобилизованы все службы.

Аксенов также рассказал, что трасса Евпатория — Саки будет открыта в течение двух часов. Кроме того, будет запущено реверсивное движение по дороге Морское — Судак. Глава Крыма сообщил о введении режима ЧС в некоторых регионах республики из-за шторма.