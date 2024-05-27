«Конфликтовал со всеми»: мать убитой сотрудницы суши-доставки о нападавшем Напавший на сотрудницу суши-доставки в Сыктывкаре конфликтовал со всеми

Мать убитой сотрудницы суши-доставки в Сыктывкаре рассказала NEWS.ru, что у ее дочери не было личного конфликта с нападавшим. По ее словам, мужчина ругался со всеми работниками общепита и вел себя неадекватно. Она уточнила, что обвиняемый часто приходил в заведение и кричал. Женщина подчеркнула, что, по рассказам дочери, мужчина не контролировал агрессию.

Ранее у дочери не было с ним никакого личного конфликта. Этот мужчина конфликтовал со всеми сотрудниками кафе. Она рассказывала мне о нем, говорила, что он неадекватный, не контролирует агрессию, часто заходит и орет на всех, — пояснила женщина.

По словам матери убитой, родственники задержанного не попытались с ней связаться и не принесли извинений или соболезнований. При этом женщина добавила, что никакие деньги не смогли бы смягчить убийство.

Родственники нападавшего не пытались со мной связаться. Никакие деньги не смягчили бы обстоятельства убийства, но они даже не принесли извинений или соболезнований, — добавила женщина.

Нападение на 31-летнюю жительницу Сыктывкара произошло 24 мая. Мужчине не понравилось, что из заведения общепита запах еды попадает в его квартиру. Соседка обвиняемого рассказала, что нападавший не дружит с головой. Она подчеркнула, что мужчина имеет судимость. По словам женщины, он часто выпивал и вступал в конфликты.