Конфликт мужчины и 10 подростков закончился стрельбой в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конфликт между 40-летним мужчиной и 10 подростками закончился стрельбой в деревне Новое Девяткино в Ленинградской области, сообщает 78.ru. В местного жителя выстрелил из аэрозольного пистолета 15-летний парень.

Конфликт начался у дома мужчины. Местный житель столкнулся с 10 подростками, один из них произвел выстрел. Ситуация закончилась мирно. Все участники инцидента дали объяснения и заявили, что не имеют претензий друг к другу.

Ранее в селе Новое Девяткино 29-летний мужчина пытался зарубить топором соседа, пострадавший выжил. Получивший ранение был доставлен в больницу. Нападавший ранее был судим за кражи и имел условный срок за причинение вреда здоровью.

До этого в Бурятии предотвратили нападение на школу. Охранник учебного заведения задержал на входе ученика с топором. На перемене между двумя подростками возник конфликт из-за электронной сигареты. Девятиклассник отнял устройство у восьмиклассника и отказался возвращать. Младший ученик сходил домой и вернулся в школу с топором, чтобы отомстить и забрать вейп. На место была вызвана полиция.