«Конфетный король»: в Крыму назвали виновников энергоблокады региона Глава парламента Крыма: решение об энергоблокаде принимал Порошенко

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Решение об энергоблокаде Крыма принималось действующим тогда президентом Украины Петром Порошенко, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. По его словам, США при этом инструктировали киевские власти по технической части.

В организации энергоблокады участвовало все украинское руководство во главе с действующим тогда президентом — конфетным королем Порошенко. Решение о подрыве ЛЭП принималось в его кабинете, это не была спонтанная акция, — сказал Константинов агентству.

Расчет Киева строился на том, что крымский народ «сломается и поползет к ним на коленях», добавил политик. Однако, по его мнению, эти надежды не оправдались.

Ранее сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов подсчитал, что ущерб, нанесенный Киевом бюджету Крыма энергетической блокадой, превысил 3 трлн рублей. Документы будут переданы представителю правового управления совета министров Республики Крым для подготовки искового заявления, в том числе и от физических лиц. Речь может идти о двух триллионах рублей.

До этого о тех же суммах говорил и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов. По его заверению, украинские власти обязательно ответят за блокаду полуострова, все претензии им будут выставлены после завершения специальной военной операции.