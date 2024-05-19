Концерт группы «Звери» прошел под вооруженной охраной 74.RU: на концерте группы «Звери» в Челябинске организовали усиленную охрану

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Солист группы «Звери» Роман Билык во время выступления

Музыкальная группа «Звери» дала концерт в Челябинске в рамках юбилейного тура «20 лет. Для тебя», сообщает 74.RU. По информации портала, специально для мероприятия на ледовой арене «Трактор» усилили меры безопасности.

Организаторы выступления установили дополнительные точки контроля, все посетители проходили обязательный досмотр. Кроме того, на мероприятии дежурили сотрудники полиции, вооруженные автоматами. Отмечается, что концерт, собравший аншлаг, прошел успешно, никаких происшествий не произошло.

Известно, что в день начала спецоперации группа «Звери» в соцсетях выступила против действий российской власти. Позиция коллектива повлекла отмену их выступления на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году. Затем запись с критикой СВО была удалена, а солист Рома Зверь (Роман Билык) вместе с гитаристом Германом Осиповым посетил Донбасс и выступил перед военными оперативно-боевого тактического формирования. Музыканты сказали, что с начала спецоперации переживали за местное население. Сейчас коллектив дает концерты по всей стране.

Тогда же продюсер Леонид Дзюник выразил мнение, что Рома Зверь посетил зону проведения СВО, чтобы «защитить свой карман». По его словам, певец совершил эту поездку вынужденно.