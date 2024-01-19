Концерт Арбениной могут отменить по рекомендации властей Власти порекомендовали отменить шоу Арбениной во Владивостоке 27 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Организаторам концерта Дианы Арбениной рекомендовано отменить запланированное на 27 февраля мероприятие во Владивостоке из-за жалоб горожан, сообщила пресс-служба городского Муниципального центра управления (МЦУ). Сотрудники МЦУ заявили, что понимают гражданскую позицию недовольных граждан, однако певица «официально не является иноагентом или релокантом», поэтому имеет право выступать. Так они ответили на просьбу отменить шоу от местного жителя в Telegram-канале губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Деятельность ее группы не запрещена. Творческий репертуар соответствует цензуре. Ваша гражданская позиция понятна и оправдана, — отметили сотрудники центра.

Согласно афише на сайте группы «Ночные снайперы», Диана Арбенина, которая высказывалась против СВО, отправится в тур по России со своим музыкальным коллективом с 19 января. Ближайшие ее выступления запланированы в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге и других городах.

До этого концерты артистки уже не раз срывались. В ноябре руководство Дворца спорта в Томске отменило проведение концерта Арбениной после десятков жалоб на исполнительницу от зрителей из-за ее «некорректных» высказываний о текущей ситуации в мире. Сама исполнительница заявила, что ей не объяснили причину отмены концерта.