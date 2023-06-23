Компьютер убил подростка в Омске В Омске 16-летнего мальчика убило разрядом тока во время ремонта домашнего компьютера

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Омского школьника убило током от домашнего компьютера, сообщили в областном управлении Следственного комитета РФ. Отмечается, что 16-летний мальчик пытался самостоятельно провести ремонт и не отключил прибор от сети.

По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током, — говорится в сообщении.

В мае 2022 года в Ленинградской области школьник во время прогулки с товарищами в лесу в Бокситогорском районе погиб от удара током. Инцидент произошел, когда ребенок решил залезть на опору ЛЭП и схватился рукой за провод. Семиклассник погиб мгновенно.

В октябре 2021 года мужчина погиб от удара током во время отдыха в сауне в Новосибирске. Он попытался окунуться в бассейн-джакузи, схватился за лестницу и получил смертельный разряд. Посетители рассказали, что помещение осмотрел независимый электрик и нашёл оголённые провода. Самого мужчину словно приклеило к лестнице.