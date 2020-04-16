Коммунальщики Приволжья опасаются мусорного коллапса из-за самоизоляции

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В Приволжском федеральном округе коммунальные структуры сообщили о том, что из-за карантинных мер в регионе растёт количество отходов и просят людей оплачивать счета. Первыми забили тревогу в министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. Там в сложной ситуации в связи с мерами борьбы с коронавирусом оказался оператор по вывозу мусора ЭкоСтройРесурс.

В самоизоляции, действующей для большинства жителей региона, нагрузка на сети увеличилась, как и количество потребляемых коммунальных ресурсов. Коммунальных отходов стало больше, нагрузка на регоператора возросла, но платежи потребителей сократились на 70% в сравнении с февралём в марте, — сказал собеседник «Интерфакс».

ЭкоСтройРесурс на своём сайте уже опубликовал просьбу к жителям не задерживать плату за коммунальные услуги, отметив, что «ситуация крайне тяжёлая».

Мы уже вынуждены приостанавливать выплаты некоторым объектам по размещению и сортировке отходов. Нельзя допускать остановку работы объектов регионального значения, иначе, мы придем к настоящему мусорному коллапсу, — сказано в сообщении.

В Саратовской области складывается похожая ситуация. В пресс-службе АО «Управление отходами» отмечают рост объёма вывозимых отходов с 29 марта по 14 апреля на 25,5% больше, чем за предыдущие 16 дней, когда вывозили порядка 18 тыс. тонн. При этом за тот же период на 20% выросли объемы вывозимых крупногабаритных отходов.



Каждый день в зоне обслуживания регоператора работает порядка 370 единиц мусороуборочной техники, у нас есть и резерв. Кроме того, в последнее время на дорогах стало свободнее, исчезли пробки, поэтому наши подрядчики, мусоровывозящие предприятия увеличили частоту вывоза мусора, — пояснил представитель оператора.

Оператор по вывозу мусора в Оренбургской области также столкнулся с ростом отходов. В региональном Минприроды отметили, что за первую неделю самоизоляции мусора вывезли столько-же, как за все новогодние каникулы.

Оператор заключил два дополнительных договора на вывоз отходов, чтобы не нарушался график, — сказали в ведомстве.

Больше мусора стали выбрасывать и жители Ульяновской области. Из-за этого региональные операторы перешли на усиленный режим работы.

Объем накопления отходов от жителей, находящихся на самоизоляции, увеличился и в Ульяновской области.



Как писал NEWS.ru, в Башкирии режим самоизоляции продлили до лета.