Коммунальщики нашли ручную гранату у детского сада в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Волгоградские коммунальщики наткнулись на предмет, похожий на ручную осколочную гранату РГД-5, во дворе одного из домов в 100 метрах от детского сада, сообщает городской портал V1.RU. Как отмечается, очевидцы вызвали экстренные службы и охраняют место до их приезда.

По данным портала, предмет лежит в траве на улице Удмуртской. Заведующая детсадом от комментариев отказалась. В военкомате Красноармейского района сообщили, что оперативно выезжать на место подобных происшествий — прямая обязанность полиции.

Ранее в Волгограде на гранате во время работ в своем огороде подорвалась 71-летняя пенсионерка. Когда она решила воспользоваться тележкой, прогремел взрыв. Женщину доставили в больницу с переломами бедра и плеча, сотрясением мозга и осколочными ранениями. Прибывшие на место эксперты обнаружили рядом с тележкой металлические обломки, которые могут быть фрагментами гранаты РГД-5.

До этого мальчик из Славянска-на-Кубани лишился двух пальцев, после того как поиграл с запалом от гранаты в огороде. Ребенок нашел взрывоопасное устройство в тумбочке у отца, который оставил себе деталь на память. Мальчик, уверенный в том, что обнаружил муляж, забрал его с собой и ушел в огород, где и произошел взрыв.