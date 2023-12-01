Коммунальщик заглянул в незапертую квартиру и нашел мумифицированное тело MK.RU: сотрудник ЖКХ нашел мумифицированное тело пенсионерки в Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудник жилищно-коммунального хозяйства зашел в незапертую квартиру жительницы подмосковного Щелково и обнаружил ее мумифицированное тело, пишет MK.RU. По данным газеты, страшная находка была сделана 30 ноября.

Судмедэксперт сообщил, что 65-летняя женщина умерла примерно три года назад. Соседи пенсионерки рассказали, что не видели женщину с февраля 2020 года. Выяснилось, что покойная ни с кем не общалась, была одинокой и вела закрытый образ жизни. Точная причина смерти женщины устанавливается.

Ранее в подмосковном микрорайоне Сходня города Химки сотрудники аварийно-спасательной службы «Химспас» обнаружили в квартире мумифицированное тело мужчины. Личность покойного установлена, им оказался 76-летний хозяин квартиры. Его смерть наступила примерно полгода назад. Труп обнаружили, когда вскрыли входную дверь. Он находился в прихожей в положении сидя на полу, при этом череп упирался в дверь туалета.

Также в столичном районе Фили-Давыдково в одном из домов на Малой Филевской улице нашли мумифицированное тело 79-летней пенсионерки. Установлено, что мумия пожилой женщины пролежала в квартире около трех лет. По факту обнаружения трупа была организована проверка.