Лжекоммунальщик похитил у 94-летнего пенсионера 745 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилой житель Челябинской области стал жертвой мошенницы, которая представилась сотрудницей коммунальных служб. Она похитила у пенсионера 745 тысяч рублей, пишет «Уральский меридиан».

По словам потерпевшего, к нему в квартиру пришла неизвестная женщина и представилась сотрудницей управляющей компании. Она заявила о необходимости проверить состояние трубопровода в доме, после чего пенсионер впустил ее. Когда женщина ушла, пенсионер обнаружил пропажу денежных средств из шкатулки. По его утверждениям, там находилось 745 тысяч рублей. Мужчина незамедлительно обратился в полицию.

Следователи по горячим следам задержали мошенницу. Женщина созналась в преступлении, а дома у нее была обнаружена часть похищенных средств — более 500 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативниками управления уголовного розыска ГУ МВД области совместно с коллегами из Миасса в областном центре задержана ранее не судимая жительница Челябинска, 1988 года рождения, — сообщили в пресс-службе полиции.

На женщину было заведено уголовное дело по статье 158.3 (кража). Максимально возможное наказание по ней — лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества, которая набрала популярность после объявления спецоперации на Украине. По данным организации, вымогатели представляются сотрудниками банков и предлагают обменять накопленный кешбэк на рубли, сообщается на сайте регулятора. Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, после чего совершают кражу денег.