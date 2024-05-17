«Коммерсант»: на свалке под Рязанью обнаружили тело егеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Коммерсант» сообщил, что на мусорной свалке у деревни Морозовы Борки в Рязанской области нашли тело егеря Сергея Пентелина. По данным издания, мужчина пропал во время охоты с участием экс-заместителя начальника управления уголовного розыска областного управления МВД Виталия Цыплакова.

В «Коммерсанте» уточнили, что на местоположение трупа указал следователям арестованный по обвинению в убийстве Цыплаков. Как сообщает издание, погибшего привлекли к охоте с участием полицейского в качестве загонщика.

Источники издания утверждают, что егерь убит пулей 12-го калибра, которая попала в сердце мужчины. По данным издания, Цыплаков и его бывший коллега Станислав Костин замотали тело убитого полиэтиленовой пленкой и несколько дней прятали в охотничьем домике, после чего вывезли его на свалку.

Ранее Советский районный суд Рязани принял решение об аресте Цыплакова. Полковника полиции обвиняют в участии в незаконной охоте и убийстве егеря. Сам Цыплаков обвинения отрицает. Карточка дела опубликована на сайте суда. По версии следствия, чиновники незаконно охотились на лося недалеко от села Собчаково. По данным издания, после этого бесследно пропал местный житель, который был привлечен в качестве егеря.