Местные жители сообщили о клубах дыма над авиабазой в Крыму

Фото: adnyana179/twitter.com/Global Look Press

Над военной авиабазой в поселке городского типа Гвардейское Симферопольского района Крыма стоят клубы черного дыма, сообщили газете «Коммерсантъ» местные жители. По словам местных жителей, до этого на территории военного объекта прозвучало несколько взрывов.

Источник «Коммерсанта» сообщил, что военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малого беспилотника на склад боеприпасов.

Согласно информации телеканала «Вести Крым», сейчас в том районе небо чистое.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что причиной взрыва на складе военного назначения в районе населенного пункта Джанкой на севере Крыма стала диверсия. В результате ЧП никто серьезно не пострадал, добавили в ведомстве.

В августе после серии взрывов на аэродроме в районе посёлка Новофёдоровка на западе Крыма президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в соцсетях видеообращение. В нём он сообщил о намерении Киева вернуть полуостров под свой контроль, добавив, что конфликт «начался с Крыма в 2014 году, там и должен закончиться».