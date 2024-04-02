«Коммерсант»: хакеры из дела Флинта готовы пойти на СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Ряд обвиняемых по делу Алексея Строганова (Флинт) и подозреваемых в участии в его сообществе хакеров могут добровольно отправиться в зону проведения спецоперации, сообщил «Коммерсант». Такую возможность они рассмотрят, в случае если суд вернет уголовное дело в прокуратуру. Сам Флинт хочет служить в кибервойсках, которые в России пока не созданы. Всего же о готовности отправиться на СВО заявили пять фигурантов дела.

По делу проходят 26 предполагаемых участников преступного сообщества. Их подозревают в неправомерном обороте средств платежей (статьи 187 и 210 УК РФ). По версии следствия, хакеры похищали данные совершавших онлайн-операции лиц по всему миру, после чего выставляли их на продажу. При этом утверждается, что российская сторона получила данные о хакерах от ФБР и Секретной службы США.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что в сфере трудоустройства в регионе наблюдается высокий спрос на участников специальной военной операции. По его словам, такие люди понимают, что такое подчиняться и отдавать команды. Он отметил, что в регионе уже трудоустроены десятки бойцов, ранее воевавших на передовой.

В середине марта украинская хакерская группировка Beregini рассекретила данные ВСУ о потерях танков Abrams, переданных Киеву западными партнерами. Утверждается, что армия республики потеряла по меньшей мере один такой танк.