Комиссию епархии не пустили в Среднеуральский женский монастырь

https://static.news.ru/photo/5c6e5ffa-f8af-11ea-99fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yqqy/wikipedia.org

Екатеринбургская епархия намерена обратиться в правоохранительные органы из-за того, что направленной ей комиссии отказали в допуске на территорию монастыря, где находится лишённый сана и отлучённый от Церкви отец Сергий (Романов).

Епархия создала комиссию для инвентаризации недвижимого имущества в Среднеуральском женском монастыре, комиссия приступила к работе 17 сентября, передаёт «Интерфакс-Урал».

Действительно, епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации. В связи с чем Епархия намерена обратиться в правоохранительные органы, — подтвердили в епархии.

Планируется, что после инвентаризации епархиальные специалисты составят опись и пояснительную записку, в которой опишут сложившуюся ситуацию и следующие из этого выводы.

Екатеринбургская епархия ранее лишила основателя монастыря отца Сергия сана. Бывший схиигумен известен также тем, что придал анафеме всех, кто верит в коронавирус, и во время режима самоизоляции призывал свою паству не соблюдать ограничительные меры. После этого он обратился с требованием к патриарху Кириллу отказаться от сана патриарха и главы РПЦ, а от президента Владимира Путина потребовал передать ему президентские полномочия. Отец Сергий заявил, что не намерен покидать монастырь, вместе с ним на территории остались более 150 насельниц.

Как писал NEWS.ru ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что клерикалы не освобождаются от ответственности перед российскими законами. Об этом он сказал, комментируя ситуацию вокруг Среднеуральского женского монастыря и отвечая на вопрос, должна ли светская власть вмешиваться в подобные проблемы.