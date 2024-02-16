Комиссия по этике проверит слова депутата об «алкоголиках и зэках» в армии В Красноярске проверят депутата Дюкова после оскорбления военнослужащих

Фото: krasnoyarsk.er.ru

Вячеслав Дюков

В Красноярском крае проверят слова депутата местного парламента Вячеслава Дюкова, заявившего ранее, что контрактниками на СВО в последний год становятся «алкоголики, бомжи, бичи, зэки», сообщает NGS24.RU. Отмечается, что комиссия по этике в отношении него соберется на следующей неделе и заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее на слова депутата отреагировал мэр Красноярска Владислав Логинов. Он отметил, что любые негативные оценки в адрес военнослужащих и бойцов СВО недопустимы.

До этого глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на бойца СВО в Ульяновске. Такое распоряжение поступило после сообщений, что полиция не предприняла никаких действий по данному инциденту. По информации Telegram-каналов, нападение на военного совершила семейная пара, у пострадавшего зафиксировали перелом позвоночника.

Перед этим появилось видео нападения нескольких человек на ветерана СВО в Челябинске. Толпа избила участника спецоперации в новогоднюю ночь, когда он ждал такси. Трое подозреваемых были задержаны. Как позже сообщили в СК, один из фигурантов является несовершеннолетним.

Накануне сообщалось, что следственные органы объявили в розыск троих мужчин, подозреваемых в избиении участника СВО в Ставропольском крае. Инцидент произошел в кафе города Невинномысска. Военнослужащий ужинал со своим другом, и в какой-то момент к ним за столик подсели другие посетители. Мужчины вели себя агрессивно, пили чужие напитки и ели еду, из-за чего началась драка. В итоге участника спецоперации повалили на пол и начали избивать ногами.