Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в Костроме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комиссия центрального аппарата МЧС отправилась на место пожара в кафе «Полигон» в Костроме, в котором погибли 15 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Специалисты установят обстоятельства ЧП и дадут оценку действиям оперативных служб.

По поручению главы МЧС Александра Куренкова в Кострому вылетела комиссия центрального аппарата МЧС во главе с замминистра Ильей Денисовым для установления обстоятельств пожара и оценки действий оперативных служб, — отметили в ведомстве.

По данным областной прокуратуры, в кафе была пожарная сигнализация. Сработала она или нет, предстоит выяснить следователям.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. Глава регионального СУ СК Денис Левченко взял ход расследования под личный контроль.