Комбат рассказал об изменениях в войсках после трагедии в Макеевке Комбат Ходаковский: после трагедии в Макеевке военнослужащих больше не держат «как селедок в бочке»

Фото: dan-news.info

После обстрела украинскими военными пункта размещения российских военнослужащих в Макеевке руководство ВС РФ ввело специальный режим службы, который минимизирует скопление людей, сообщил в своем Telegram-канале командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. По его словам, военнослужащих перевели на дежурный режим, при котором один день они выполняют боевые задания, два — находятся дома.

Прошло несколько дней с момента трагедии в Макеевке. <...> Для военнослужащих, выведенных с других направлений на переформирование, которых тоже держали как селедок в бочке, введен специальный режим службы, минимизирующий скопление. Солдат, воевавших где-нибудь на Херсонском направлении и не видевших семьи несколько месяцев, перевели на дежурный режим, когда они сутки на службе, а двое — дома, — написал Ходаковский.

По его словам, накануне ВСУ нанесли удар по населенному пункту Холодная Балка, однако последствий, подобных Макеевке, не последовало. Комбат подчеркнул, что это лишний раз доказывает результативность перегруппировки войск.

ВСУ нанесли удар по пункту временного размещения российских военных в Макеевке ДНР в новогоднюю ночь. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, по зданию ПТУ, где находились военнослужащие, было выпущено шесть ракет из РСЗО HIMARS, две из которых были сбиты силами ПВО.

Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов их число возросло до 89.

В Минобороны заявили, что основной причиной трагедии в Макеевке стало массовое использование личным составом мобильных телефонов вопреки запрету. В ведомстве уточнили, что противнику удалось запеленговать и определить координаты расположения военнослужащих для последующего нанесения удара.