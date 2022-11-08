Комбат из ДНР заявил о необходимости еще 100 тысяч добровольцев для СВО Комбат Ходаковский: в зону СВО требуется еще 100 тысяч добровольцев

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

В зону СВО требуется еще 100 тысяч добровольцев, рассказал в беседе с ИА SM.News командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский. По его словам, добровольцев также необходимо будет нормально подготовить к участию в боях. Военный отметил, что российской армии следует максимально использовать возможность привлечения таких военнослужащих к участию в спецоперации.

Я бы использовал по максимуму свои возможности, потому что опыта у нас достаточно, но мы ограниченного формата. Я бы собрал еще одну бригаду. Я думаю, что нужно 100 тысяч добровольцев, при условии, что мы их нормально подготовим и приведем к бою, — пояснил Ходаковский.

Комбат уточнил, что у добровольцев нет никаких вопросов касательно мотивации. По его мнению, многие из них едут к конкретным людям, в конкретные подразделения, к конкретным командирам. Добровольческое движение сейчас следует развивать, добавил он.

Президент России Владимир Путин ранее подписал федеральный закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим. Документ предусматривает, что на добровольцев и членов их семей будут распространяться предусмотренные для военнослужащих социальные гарантии и компенсации, денежное довольствие также не может быть ниже, чем у контрактников, занимающих аналогичные воинские должности, они также будут застрахованы за счет федерального бюджета.