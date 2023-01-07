Комбат ДНР Ходаковский: в канун Рождества ВСУ «вдруг взбесились»

Фото: МО Украины

Командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский в Telegram-канале сообщил, что в канун Рождества Вооруженные силы Украины начали активные обстрелы подконтрольного ему участка. Он заявил, что ВСУ «вдруг взбесились», однако потом «приступ» внезапно прошел.

Вчера вечером противник на нашем участке вдруг взбесился — начал палить из всего, что стреляет. Приступ прошел внезапно, как и начался — ничего за ним не последовало, — но все еще долго стояли на ушах, — написал Ходаковский.

5 января министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о временном прекращении огня по всей линии боевого соприкосновения на Украине. Режим был введен в действие с 12:00 6 января, он должен был продлиться до конца 7 января в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отказался от рождественского перемирия. Он назвал это прикрытием для усиления российских позиций. Он также добавил, что Россия намерена использовать перемирие для передышки, чтобы потом продолжить боевые действия с новыми силами.