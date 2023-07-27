Комбайнер получил ранение в результате обстрела ВСУ под Шебекино

Фото: t.me/vn_zhdanov

Во время обстрела поселка Красное в Шебекинском городском округе со стороны ВСУ местный комбайнер получил осколочное ранение, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Мужчина в момент атаки работал на поле. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Есть один пострадавший — комбайнер, который в момент обстрела проводил сельскохозяйственные работы на поле. У мужчины осколочное ранение голеностопа, он уже доставлен в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказана, пострадавший отправлен на амбулаторное лечение домой, — пишет глава региона.

Также Гладков отметил, что осколками снарядов оказался поврежден комбайн.

Также 27 июля стало известно об атаке БПЛА на село Лозовая Рудка в Белгородской области. Дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Ранее стало известно, что холдинг «Росэлектроника» занимается разработкой нового комплекса, предназначенного для обнаружения и подавления мини-дронов. По словам генерального директора Рыбинского завода приборостроения Андрея Комогорцева, работы уже находятся на финальном этапе, комплекс планируют представить до конца 2023 года. Предполагается, что вес многофункциональной РЛС не превысит 25 килограммов.