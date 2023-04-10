Командующий ВСУ оценил ситуацию в Артемовске Командующий Сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в Артемовске сложной

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Сложной, но контролируемой для украинских военных назвал ситуацию в городе Артемовске командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский. В комментарии Telegram-каналу Military Media Center он рассказал, что бои носят жесткий характер с обеих сторон. По его данным, со стороны ВС РФ сейчас работают спецназовцы и десант.

Враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой «сирийской» тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции ударами авиации и огнем артиллерии, — заявил Сырский.

По данным канала, Сырский посетил самые горячие участки фронта на Донбассе. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин на встрече с активистами движения «Кибер Фронт Z» заявил, что со стороны России неправильно недооценивать силы ВСУ в перспективе грядущего контрнаступления. По его данным, у Киева имеется от 200 до 400 тысяч личного состава военнослужащих.