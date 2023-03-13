Командующий войсками ВСУ рассказал о ситуации в районе Артемовска Командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский назвал ситуацию в районе Артемовска сложной

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Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска остается сложной, сообщает Military Media Center в Telegram-канале. По его словам ЧВК «Вагнер» наступает сразу по нескольким направлениям.

Штурмовые отряды «Вагнера» наступают по нескольким направлениям, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться к центральным районам города, — сказал Сырский.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Артемовск ждет судьба Мариуполя, если ВСУ не отступят. По его словам, ВС России могут полностью окружить город, что станет серьезной проблемой для Киева. Также он добавил, что российская авиация уже применяла на артемовском направлении полуторатонные авиабомбы УПАБ-1500Б, удар которых не выдержит ни одно укрепление.

Накануне бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что власти Украины продолжают направлять в Артемовск новые резервы. Предприниматель подчеркнул, что ситуация в городе сложилась тяжелая, однако российские бойцы продолжают продвигаться вперед.