Командование ВСУ перебрасывает на Сумское направление из-под Волчанска подразделения погранотряда Госпогранслужбы Украины, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там подчеркнули, что ВСУ постепенно смещают приоритеты.

Командование ВСУ постепенно смещает приоритеты в направлении Сумской области, куда перебрасываются подразделения 4-го погранотряда с Волчанского направления, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что противник силами 225-го отдельного штурмового полка провел одну атаку на левом фланге наступления бойцов «Севера». Попытка не увенчалась успехом, украинская армия понесла потери и отступила.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин обратил внимание, что Вооруженные силы Украины распространяют ложную информацию об успехах в районе Гуляйполя. По его мнению, таким образом противник пытается оправдаться перед Европейским союзом за коррупционный скандал. Кроме того, Киев прибегает ко лжи, чтобы продолжать получать финансовую помощь.

До этого президент России Владимир Путин сообщал, что войска пробиваются по северу Запорожской области ударными темпами. По его словам, они подошли к Гуляйполю и пойдут дальше. Глава государства подчеркнул, что формирование укрепрайона ВСУ в Запорожской области началось в 2014 году, а ныне напротив размещена российская группировка «Днепр».