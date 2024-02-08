Командиров добровольческих формирований могут наделить новыми полномочиями Рогозин: командиров добровольцев могут наделить полномочиями органа дознания

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Дмитрий Рогозин

Командиров добровольческих формирований, содействующих выполнению задач ВС РФ, могут наделить полномочиями органов дознания, заявил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин. Он предложил внести поправку в п. 3 ч. 1 ст. 40 Уголовно-процессуального кодекса России и подготовил законопроект, пишет ТАСС.

Необходимость наделения командиров добровольческих формирований полномочиями органа дознания диктуется требованиями оперативной обстановки, а также необходимостью повышения законности, правопорядка и дисциплины в войсках, — цитирует агентство его слова.

Рогозин пояснил, что в добровольческих формированиях на фронте состоят несколько десятков тысяч человек. Сенатор добавил, что его инициативу поддержали на круглом столе по вопросу деятельности командиров воинских частей по осуществлению органа дознания в рамках проведения СВО. Он объяснил, что добровольцы должны чувствовать больше уважения в обществе, так как сами отправились в армию.

Ранее Рогозин заявил, что западные страны не дадут Украине капитулировать в конфликте с Россией. При этом он сравнил Запад с сутенером при «девушке с низкой социальной ответственностью» в лице Киева. Он добавил, что мир наступит за счет быстрой реакции России на угрозы на фронте. Рогозин подчеркнул, что важным фактором будет и пополнение армии вместе с ее оснащением.

Также Рогозин подчеркивал, что Россия не приемлет ничего, кроме решительной победы и разгрома врага. Если остановиться, то страна будет иметь на своих западных границах «колоссальный накаченный ненавистью и оружием потенциал, который ставит под сомнение сам факт нашего существования», отмечал он.

В конце января сенатор признался, что написал несколько песен об СВО, но боится показывать их даже близким. По его словам, одну из композиций он написал «от имени войны».