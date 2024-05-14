Командира роты Зеленского уничтожили в зоне СВО Военкор Татаринов: «президентская» рота ВСУ лишилась командира в зоне СВО

Фото: МО Украины

Командир украинской роты оперативного назначения при президенте страны Владимире Зеленском Василий Полагнюк был ликвидирован 13 мая в зоне проведения российской спецоперации, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Руслан Татаринов. Официального подтверждения информации от Минобороны России нет.

Военкор не уточнил обстоятельства ликвидации украинского военного. Известно, что Полагнюк носил звание майора. Также сообщается о ликвидации майора Артема Присяжнюка. Но подробности о нем также не приводятся.

Ранее стало известно, что ВС России взяли в плен бойца украинского националистического батальона «Кракен» с позывным Коломар. Его пленили в ходе наступления ВС РФ в Харьковской области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Коломар признался, что в ноябре 2022 года добровольно вступил в «Кракен», служил во взводе разведки 2-й штурмовой роты. В марте 2024 года пленный принимал участие в нападении на Белгородскую область. Сам Коломар во время допроса сообщил, что члены «Кракена» получают довольствия втрое больше, чем обычные военнослужащие. Также, по его словам, у батальона на вооружении стоят преимущественно западные образцы.