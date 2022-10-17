Командир Росгвардии заявил об усилении обороны на левом берегу Днепра

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Российские военные усилили оборону на левом побережье реки Днепр на всех территориях, соприкасающихся с землями, контролируемыми Украиной, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений Росгвардии. По его словам, наибольшее внимание было уделено берегу яхт-клуба «Волна» у Энергодара, поскольку это самое узкое место вблизи Каховского водохранилища — бойцы ВСУ находятся всего в четырех километрах на противоположном берегу Днепра.

По всему левому берегу Каховского водохранилища до Николаево-Криворожского направления выстроена мощная линия глубоко эшелонированной обороны, инженерно-саперными подразделениями подготовлены позиции первой и второй очереди, а также имеется поддержка артиллерии, развернуты системы РЭБ и ПВО, — подчеркнул анонимный офицер Росгвардии.

Он уточнил, что бойцы ВСУ постоянно обстреливают левый берег Днепра из американских артиллерийских систем. Ранее украинский десант уже пытался высадиться здесь с целью захватить Запорожскую АЭС, однако российские войска смогли подавить атаку.

Ранее РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по «критически важной» инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодара. По данным агентства, обстрелу подвергаются комплекс технических и административных зданий станции, ТЭС и завод «Энергомаш».

По информации корреспондент агентства, территория завода «Энергомаш», где производится оборудования для нужд АЭС, подвергается обстрелу с правого берега Днепра. Критические повреждения получило оборудование в нескольких цехах. В местной администрации заявили, что удары корректируются с помощью БПЛА.