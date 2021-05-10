Командир полка имени Кадырова получил звание Героя России

https://static.news.ru/photo/b2a06470-b17f-11eb-b522-96000091f725_660.jpg Замид Чалаев Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру полка полиции спецназначения чеченского МВД Замиду Чалаеву. Об этом глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров сообщил во «ВКонтакте».

Высокая награда присвоена Замиду Чалаеву за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга. Безусловно, это большая честь для всего чеченского народа и особенно для команды, основанной первым президентом ЧР, Героем России Ахматом-Хаджи Кадыровым, — написал Кадыров.

Он отметил, что Чалаев заслужил это звание своими «слаженными действиями, эффективным подходом, личной отвагой и мужеством», благодаря чему удалось покончить с последней в регионе организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым.

Глава Чечни ссылается на президентский указ № 268, однако на сайте Кремля он пока не опубликован.

Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал публикацию «Новой газеты» о расправах в регионе. Он заявил, что бывший сотрудник полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова Сулейман Гезмахмаев, который рассказал о преступлениях, выдумал эту историю. Он назвал Гезмахмаева наркоманом, «о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку».

Ранее в «Новой газете» написали о расправах, совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан.