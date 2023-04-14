Командир группы «Вагнер» раскрыл тактику ВСУ в Артемовске Командир группы «Вагнер»: командование ВСУ обороняет Артемовск живыми щитами

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Один из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме центра Артемовска рассказал РИА Новости, что украинское командование удерживает город «живыми щитами» из своих военных, а не грамотно выстроенной обороной и фортификацией. По его словам, Киев отправляет новые подразделения в «бахмутскую мясорубку». Он добавил, что украинские солдаты покидают свои позиции и сидят в домах.

Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. «Бахмутская мясорубка» — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами, — сказал военный.

Бойцы ЧВК «Вагнер» также сообщили агентству, что украинские военные попадают в плен в том числе из-за неправильного распределения сил командованием ВСУ.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский ранее заявил, что украинские военные стали массово сдаваться в плен в районе Авдеевки. До этого другой советник Пушилина Ян Гагин заявлял, что существуют все условия для оперативного окружения Авдеевки, поскольку войска ВС РФ перерезают транспортные артерии, позволяющие ВСУ снабжать свою группировку в городе.