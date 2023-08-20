Командир «Эспаньолы» рассказал о спасении фаната «Спартака» под Артемовском

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Командир штурмовиков подразделения «Эспаньола» Михаил Турканов рассказал, что во время боев под Артемовском спас раненого сослуживца. Он уточнил, что техника не могла эвакуировать бойца из-за интенсивного огня, потому выручать пришлось в одиночку. «Эспаньола» преимущественно состоит из футбольных фанатов. Раненый солдат, к примеру, является болельщиком «Спартака», передает РИА Новости.

Дорога там петляет нереально, по полю не пройти, потому что мины, а трава высокая. Шел несколько километров, периодически залегая в траву у дороги, — рассказал Турканов.

Хотя за территорией постоянно следили украинские разведывательные дроны, эвакуация увенчалась успехом. Командир вынес на себе раненого солдата. Сейчас он проходит лечение в госпитале. Сам Турканов получил контузию.

Ранее уже сообщалось об аналогичной вылазке российских десантников. Раненого товарища им пришлось вытаскивать с опорного пункта противника. Боец получил ранение во время штурма позиций Вооруженных сил Украины. Оказавшись на вражеской территории, он был вынужден укрываться от непрекращающихся пулеметных очередей, пока сослуживцы искали его под покровом ночи.