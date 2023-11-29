Командир батареи ПТУР сутки без связи держал оборону против ВСУ МО РФ: командир батареи ПТУР сутки удерживал позицию под огнем ВСУ в Вербовом

Фото: MOD Russia/Twitter.com/Glonal Look Press

Командир батареи противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Андрей Чекмарев был награжден орденом Мужества за личное участие в бою у населенного пункта Вербовое на Запорожском направлении, сообщили ТАСС в Министерстве обороны РФ. Там уточнили, что оставшиеся без связи на передовой два расчета батареи сутки находились под огнем Вооруженных сил Украины.

В условиях огневого воздействия противника была потеряна связь с расчетами, выставленными на передней линии. Выдвинулся на позиции, оказалось, что глушит РЭБ противника, с расчетами, слава Богу, было все нормально. В условиях огневого воздействия держали позиции, вывел семь человек. Без повреждений. Серьезный обстрел в течение суток, практически нельзя было поднять головы, — рассказал сам командир батареи.

Он отметил, что позицию российских военных противнику удалось вычислить при помощи беспилотных летательных аппаратов. После этого ему пришлось выводить своих бойцов из-под удара. По словам Чекмарева, он сделал то, что считал должным, поскольку не мог бросить людей и отсидеться в тылу.

Военный рассказал, что закончил Тульское артиллерийское училище, вышел в запас в звании майора и до начала специальной военной операции работал оператором станка с ЧПУ. Дома командира батареи ждут жена и сын.

Ранее заместитель командующего по военно-политической работе 58-й армии ВС РФ в ходе телемоста вручил государственные награды студентам, взявшим академический отпуск и принимающим участие в специальной военной операции. Как пояснили в Минобороны, учащиеся вузов добровольно заключают контракты с оборонным ведомством, проходят курс боевой и специальной подготовки, после чего отбывают для выполнения боевых задач в зону СВО.