Командир «Ахмата» заявил, что Украина готовится к сдаче Артемовска Командир «Ахмата» Алаудинов: Киев осознает неизбежность сдачи Артемовска

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Военное командование Украины осознает, что войскам придется сдать Артемовск (официальное название Бахмут), заявил в эфире телеканала «Россия 1» помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. По его словам, сейчас в городе идут самые напряженные бои, однако Киев осознает неизбежность его потери. Он рассказал, что украинские военные уже сдают некоторые населенные пункты. Какие именно, он не уточнил.

При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины <…> Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее, — заявил Алаудинов.

По его словам, украинская армия близка к полному краху, а зима является союзником для России.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинские войска, которые дислоцируются в Артемовске, ведут активную подготовку к боям в городских условиях. По его словам, ВСУ возводят фортификационные сооружения, занимаются созданием укрепрайонов и рытьем траншей. Также оборудуются огневые точки в квартирах мирных граждан, а подвальные помещения социальных объектов используются в качестве складов ракетно-артиллерийского вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее побывал в Артемовске. Его поездка не анонсировалась. Это вторая с начала декабря поездка президента Украины в подконтрольные Киеву части Донбасса. 12 декабря Зеленский посетил Славянск, где поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.