Командир «Ахмата» рассказал об обстановке на участке Сватово — Кременная Командир «Ахмата» Алаудинов рассказал о стабилизации обстановки на участке Сватово — Кременная

Ситуация на участке Сватово — Кременная в Луганской Народной Республике стабилизировалась, заявил в беседе с РИА Новости командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. По его словам, по этому направлению было переброшено достаточное количество российских военных, чтобы подавить продвижение ВСУ.

На данный момент ситуация в зоне Сватово — Кременная стабилизировалась. Сейчас с территории Чеченской Республики продолжают поступать добровольческие отряды. Мы будем наращивать там свои силы и средства. На данный момент продвижение противника жестко остановлено, — сказал Алаудинов.

Он подчеркнул, что в настоящий момент на участке Сватово — Кременная — Чернопоповка ведется детальная работа по выявлению и ликвидации украинских военных.