Командир «Ахмата» раскрыл планы ВСУ под Артемовском Командир «Ахмата» Алаудинов: ВСУ концентрируют силы в районе Артемовска, чтобы попытаться его разблокировать

Фото: Александр Река/ТАСС

Апты Алаудинов

Украинские войска концентрируют силы близ Артемовска (переименован в Бахмут), чтобы попытаться разблокировать этот стратегически важный город, сообщил помощник главы Чечни, командир «Ахмата» Апты Алаудинов в эфире Первого канала. При этом, по его словам, ситуация на передовой для российских военных «складывается хорошо».

В общей сложности у нас ситуация на передовой складывается в последние дни очень хорошо. Хотя мы видим концентрацию сил противника, которые пытаются каким-то образом разблокировать Артемовск, — сказал Алаудинов.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала в Telegram сoобщение основателя компании Евгения Пригожина, в котором тот сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к администрации Артемовска нa расстояние 1,2 км. Этот город является важным узлом обороны ВСУ в Донбассе. Войска Украины сражаются буквально за каждый дoм.

Марочко ранее заявил, что украинские военные используют в Артемовcке медицинский транспорт для перевозки солдат и боеприпасов. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом нарушают международные конвeнции.