Вооруженные силы Украины (ВСУ) направляют на удержание Артемовска (переименован в Бахмут) до десяти тысяч мобилизованных украинцев, заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 1». По его словам, в городе остался один участок, через который украинские войска могут стягивать необходимые им силы.