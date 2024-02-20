Командир «Ахмата» назвал возможный срок завершения СВО на Украине Командир «Ахмата» Алаудинов: СВО на Украине закончится осенью 2024 года

Фото: МО РФ

Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года, заявил командир отряда спецназа «Ахмат», заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов. По его словам, украинские войска испытывают серьезный дефицит боеприпасов, поскольку интенсивность обстрелов позиций российских бойцов со стороны ВСУ уже снизилась «более чем на 50%», передает «Грозный Информ».

СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года... К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться, — подчеркнул он.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия намерена достичь все цели СВО и желательно мирным путем. Однако, уточнил он, пока дипломатические решения отвергаются, спецоперация будет продолжаться.

При этом глобальный макростратег и эксперт по России Хасан Малик отметил, что Россия обладает необходимым потенциалом для продолжения спецоперации на Украине, а ее экономика продемонстрировала стойкость в условиях глобальных санкций. По мнению аналитика, украинская сторона не смогла достичь нужных результатов в вопросе ударов по ключевым объектам России — ВСУ не смогли нарушить работу оборонных предприятий и нанести существенный ущерб инфраструктуре.