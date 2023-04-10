Колумбийцев и американцев с 700 кг кокаина задержали в Подмосковье

В Московской области ФСБ изъяла почти 700 кг кокаина, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) службы. По данным ФСБ, запрещенные вещества перевозились из латиноамериканских стран через Россию в Евросоюз. Стоимость наркотиков оценивается в 2,5 млрд рублей, а розничный сбыт мог принести не менее 6 млрд рублей.

Установлены трое иностранцев — граждан Республики Колумбия и одного из государств Евросоюза, прибывших в Россию специально для проведения многоэтапной наркоакции. При задержании с поличным у прибывших в Россию членов картеля обнаружено 699 кг кокаина. По оценкам специалистов, оптовая стоимость изъятой партии на российском черном рынке превышает 2,5 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Ранее в Ленинградской области полицейские обнаружили тайник с 225 килограммами кокаина, завезенного из Латинской Америки. Арестованы двое подозреваемых, которых поймали на закладке в поселке Металлострой. Партию кокаина оценили в 1,5 млрд рублей.

В Ивановской области завели уголовное дело против начальника отделения по контролю за оборотом наркотиков УМВД Самары, который прятал килограмм мефедрона под елку.

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