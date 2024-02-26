Колонны ВСУ и ВС РФ встретились в Херсонской области и разъехались без боя «Российская газета» опубликовала кадры мирного разъезда колонн ВСУ и ВС РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, сделанные в первый день СВО в Херсонской области, сообщает «Российская газета». Как отмечается, они сняты на трассе, ведущей к Каховской ГЭС. Сначала по ней проходит колонна ВСУ с гаубицами «Мста-Б», а через несколько минут за ней движется колонна российских сил с бронетехникой. Навстречу им следуют несколько машин ВСУ. Спустя время ситуация повторяется. Ни одна из сторон не предпринимает в отношении друг друга каких-либо враждебных действий.

В публикации предполагается, что российские силы стремились занять объекты, не отвлекаясь ни на что. В ВСУ же в это время царил хаос, приходят к выводу авторы публикации.

Между тем накануне на пресс-конференции в Киеве президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал цифры погибших с начала СВО солдат ВСУ. По его словам, их число равно 31 тысяче. Назвать потери ранеными и пропавшими без вести он отказался. При этом в США еще летом 2023 года заявляли, что ВСУ потеряли около 70 тысяч человек, были ранены или пропали без вести еще 100–120 тысяч солдат.

В ответ на это депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет заявил, что реальные потери Вооруженных сил Украины могут повергнуть украинцев в шок. По этой причине, считает он, Киев скрывает статистику.