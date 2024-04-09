Колонны «скорых» движутся после мощного обстрела из Часова Яра «РГ»: колонны «скорых» и техники ВСУ тянутся из Часова Яра после обстрела

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Колонны машин скорой помощи и транспорта Вооруженных сил Украины двигаются в сторону Славянска после удара по Часову Яру, сообщает «Российская газета». Раненных везут в медицинские учреждения Барвенково и Краматорска в ДНР.

В издании отмечают, что, судя по масштабу эвакуации, число уничтоженных украинских солдат будет трехзначным.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что Часов Яр остается одним из основных направлений наступления ВС РФ в зоне спецоперации. По его мнению, затем российские войска двинутся в сторону Краматорска в 45 км севернее Часова Яра. Журналист считает, что ВСУ понимают опасность для себя и пытаются сдерживать натиск ВС РФ.

Британский аналитик Александр Меркурис считает, что Россия сможет достичь всех поставленных целей. По его словам, главное сражение сейчас происходит за Часов Яр — и то, что ВС РФ одержат победу, не вызывает сомнений. Российские силы могут либо взять город, либо обойти его, уточнил аналитик.

Специалист отметил, что у России есть ресурсы, личный состав, артиллерия, бомбы и дроны, которые позволят ей занять все необходимые территории. Неважно, сколько времени это потребует, подчеркнул он.