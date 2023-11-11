Колонна с факелами прошлась по Петербургу Фанаты группы «Алиса» прошлись с факелами по Санкт-Петербургу

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В Санкт-Петербурге прохожих напугала колонна мужчин разного возраста с флагами и зажженными фальшфейерами, которая оказалась коллективом фанатов группы «Алиса», передает «Фонтанка». Поклонники таким образом двигались к СК «Юбилейный», где должен пройти концерт рок-группы.

Какого черта происходит, — ужаснулась очевидица шествия, снявшая его на камеру.

Концерты «Алисы» проходят в Санкт-Петербурге два дня: 10 и 11 ноября.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев составил рейтинг лучших рок-музыкантов СССР и России. В первую тройку вошли Виктор Цой, «Наутилус Помпилиус» и Вячеслав Бутусов. Третье и четвертое место в его рейтинге соответственно заняли солист рок-группы «Звери» Роман Билык и лидер команды «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. Критик добавил, что основными его критериями отбора была не только музыка, но и главные исполнители, биография коллектива и отличия тех или иных групп от коллег по цеху. Также он отметил Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) как женщину, которая дольше всех держится на рок-сцене.