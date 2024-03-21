Колонии в Красноярском крае закрывают из-за отправки заключенных на СВО Омбудсмен Денисов: колонии в Арейском и Громадске закроют в условиях СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как минимум две колонии в Красноярском крае решили закрыть из-за отправки заключенных на специальную военную операцию, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Марк Денисов, передает «Проспект Мира». Также, по его словам, количество жалоб на ГУФСИН стало на четверть меньше по сравнению с предыдущим годом.

Разовое крупное сокращение числа осужденных в условиях СВО подтолкнуло кое-кого отрапортовать наверх о необходимости закрытия пенитенциарных учреждений России в целях оптимизации, экономии. Эти учреждения будут закрыты уже в этом году и в нашем крае. Из самых известных — это учреждения в Арейском и Громадске, — сказал Денисов на сессии краевого заксобрания.

В поселке Громадск Уярского района находится исправительная колония № 16, в ней содержатся мужчины, отбывавшие наказание раньше. В селе Арейском Емельяновского района — ИК-7 для приговоренных к строгому режиму.

Омбудсмен назвал их «фактически градообразующими предприятиями» и предупредил о проблемах после закрытия. Он добавил, что колонии могут снова понадобиться в течение пяти лет.

Все вернется на круги своя. Ведь социальная структура общества не изменилась. Через пять лет будем иметь перелимит нарушений прав осужденных и мучительно, втридорога разворачивать новые пенитенциарные учреждения, — считает Денисов.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству одобрил законопроект об освобождении от уголовной ответственности лиц, заключивших контракт на военную службу. Поправки не касаются осужденных за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и терроризм, а также обвиняемых в деяниях против общественной безопасности и основ конституционного строя.