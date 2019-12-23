https://static.news.ru/photo/39bb43a4-262a-11ea-a1b0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Колокольцев Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности министра внутренних дел по Республике Татарстан генерал-лейтенанта полиции Артёма Хохорина, а также об увольнении непосредственных организаторов учений с участием школьников в Татарстане.

Сегодня я дал приказ: министра МВД Татарстана предупредить о неполном служебном соответствии, непосредственных организаторов этой акции уволить, — цитирует ТАСС Колокольцева.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, 20 декабря на территории Новотроицкой средней школы проводились «тактико-строевые занятия с личным составом подразделения, где в качестве статистов были привлечены учащиеся девятого класса».

Как писал NEWS.ru, директора школы, ученики которой были задействованы в учениях по противодействию массовым беспорядкам, нужно в первую очередь проверять по факту произошедшего. Об этом заявил лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. По его словам, не стоит во всём обвинять МВД. Ответственность, подчёркивает Цветков, в первую очередь лежит на директоре этой школы. Своими действиями директор подставил и полицию, и учеников. Лидер «Сильной России» уверен: если бы МВД Татарстана знало о планируемых территориальным отделом учениях с привлечением школьников, то их бы точно не разрешили. А в возникшей ситуации, по его мнению, сработал человеческий фактор.