Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил служащим главу МВД Крыма Павла Каранду.
По его словам, новый руководитель имеет большой опыт управления и авторитет, сообщается на
Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал, — подчеркнул он.
Он отметил, что федеральное руководство делает многое для регионального управления.
Как писал News.ru, в июле 2019 года Каранда был назначен временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Олега Торубарова. 7 сентября президент Владимир Путин назначил его на должность министра.