https://static.news.ru/photo/4bbd9394-d635-11e9-b3b9-fa163e074e61_660.jpg Павел Каранда Фото: 82.мвд.рф

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев представил служащим главу МВД Крыма Павла Каранду.

По его словам, новый руководитель имеет большой опыт управления и авторитет, сообщается на сайте ведомства.

Это грамотный и принципиальный руководитель, внимательный, ответственный — настоящий профессионал, — подчеркнул он.

Он отметил, что федеральное руководство делает многое для регионального управления.

Как писал News.ru, в июле 2019 года Каранда был назначен временно исполняющим обязанности главы МВД Крыма вместо ушедшего на пенсию генерал-майора Олега Торубарова. 7 сентября президент Владимир Путин назначил его на должность министра.