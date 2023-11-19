Коллекторы выложили фото депутата с интим-услугами из-за долга сына Коллекторы выложили фото депутата Поляковой из Бугульмы с рекламой интим-услуг

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Татарстане депутат Бугульминского городского совета Гульназ Полякова рассказала Telegram-каналу Mash Iptash, что недавно ей позвонили неизвестные и пригрозили распространить ее фотографии с рекламой интим-услуг, если сын не вернет долг по микрокредиту. По словам депутата, ей не понравился тон, в котором с ней разговаривали, и она бросила трубку, после чего в Сети появились снимки.

Угрожали — через 15 минут не будет денег, — будут фотографии. По номерам посмотрели — коллекторы. Буквально через некоторое время в сетях появились фотографии. Мне стали все присылать. Он должен был семь тысяч [рублей], как я поняла из его рассказа, — рассказала Полякова.

После появления фотографий в соцсетях депутат решила обратиться в полицию. По ее словам, в итоге сын вернул долг, вместе с процентами составивший 16,9 тысячи рублей.

Ранее в Иркутске коллекторов, терроризировавших местную жительницу из-за долга в 10 тысяч рублей, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Сотрудники микрофинансовой организации каждый день звонили женщине, присылали СМС с угрозами и оказывали на нее психологическое давление. Действия МФО признали нарушением закона.

В Москве существует общество анонимных должников, которое работает по известной программе борьбы с зависимостями «12 шагов». На одной из таких встреч участники признавались, что буквально не могут жить без долгов.