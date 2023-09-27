Коллекторы превратили жизнь иркутянки в кошмар из-за 10 тысяч рублей В Иркутске коллекторов оштрафовали на 250 тысяч рублей за угрозы должнице

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В Иркутске коллекторов, превративших жизнь местной жительницы в кошмар из-за долга в 10 тысяч рублей, оштрафовали на 250 тысяч рублей. Они ежедневно звонили должнице, присылали СМС с угрозами и оказывали на нее психологическое давление. В пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области уточнили KP.RU, что действия микрофинансовой организации являются нарушением закона.

Все эти действия являются нарушением Федерального закона № 230-ФЗ, в связи с чем на микрокредитную организацию был составлен протокол об административном правонарушении. Решением суда компания оштрафована на 250 тысяч рублей, — сообщили в ведомстве.

Как уточняет издание, иркутянка оформила микрозайм, но не смогла вернуть полную сумму. Ей оставалась выплатить 10 тысяч рублей. После этого коллекторы начали ежедневно угрожать женщине. В ответ на это она обратилась за помощью к судебным приставам.

Школьник из села Некрасовка в Хабаровском крае ранее был похищен злоумышленником, который рассчитывал получить пять миллионов рублей от отчима ребенка. Представившийся Тесаком мужчина удерживал 15-летнего подростка в заброшенном доме, где пытал при помощи шокера, а затем привез обратно в село.