Жители калужской деревни пожаловались на угрозы коллекторов Коллекторы угрожают жителям калужской деревни Животинки из-за чужих долгов

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Жители деревни Животинки Калужской области получают угрозы из-за долгов пятилетней давности перед местным «Водоканалом», которые им не принадлежат, сообщает «Подъем». По данным издания, счетчики накрутили сумму в 10 тысяч рублей из-за водяной скважины, которая до 2019 года принадлежала государственному предприятию. После его стал обслуживать «Калугаоблводоканал», а старый оператор продал все просроченные долги коллекторской компании «Агентство Р.О.С. долгЪ».

Агентство, как пишет «Подъем», направило жителям деревни письмо, в котором пригрозило «личным взаимодействием специализированных сотрудников агентства до полного взыскания задолженности», судом, арестом имущества и запретом выезда за границу. Местная жительница рассказала журналистам, что местных пугает угрожающий тон писем. По ее словам, одному из пенсионеров после получения такой весточки пришлось вызывать скорую.

Жители Животинок заявили, что не давали письменного разрешения на передачу своих личных данных третьим лицам. При этом в «Калугаоблводоканале» на вопрос о сложившейся ситуации ответить затруднились. Тем временем «Агентство Р.О.С. долгЪ» подтвердило, что получило права на взыскание долгов.

Ранее сообщалось, что в Твери коллекторы избили супругу участника специальной военной операции за долги его брата. У мужчины, который раньше жил на одной жилплощади с семейной парой, накопились задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями.