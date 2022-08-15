Коллега погибшего в Нижнем Тагиле фельдшера скорой раскрыл подробности ДТП Shot: погибшим в ДТП в Нижнем Тагиле врачом оказалась фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем

Фото: Соцсети

Погибшим в результате ДТП в Нижнем Тагиле медиком оказалась фельдшер скорой помощи с 16-летним стажем Ирина Зентерекова, передает Telegram-канал Shot со ссылкой на коллегу скончавшейся. По его словам, бригада только выехала на очередной вызов, как в реанимобиль на огромной скорости влетела легковушка, за рулем которой находился 16-летний школьник. По его словам, помощь пострадавшим была оказана немедленно, но спасти врача не удалось, как и четверых подростков, находившихся в салоне машины — виновника ДТП.

Они только выехали, буквально несколько секунд, и раздался сильный хлопок, взвыла сирена. Мы, все, кто был на станции, сначала не поняли, что произошло, а потом кто-то закричал, что наши в аварию попали. Мы все рванули туда, на перекресток, — сказал собеседник издания.

Он добавил, что когда прибежал на место ДТП, Ирину уже начали реанимировать. Водитель скорой был в сознании, но в шоке. Машина виновника тем временем уже начала гореть, отметил источник.

ДТП произошло в ночь на 15 августа, в нем погибли пять человек и двое получили травмы. В карету скорой помощи врезался легковой автомобиль с подростками. Авария случилась на перекрестке улиц Газетной и Октябрьской. Молодые люди угнали Hyundai Accent и на скорости 170 км/ч пытались скрыться от полицейских. В результате водитель решил проскочить на красный сигнал светофора, не справился с управлением и иномарка влетела в реанимобиль.