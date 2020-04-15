«Коллапс»: в Мосгордуме предложили проверять пропуска прямо в вагонах метро

https://static.news.ru/photo/5d579718-7f17-11ea-9711-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поголовная проверка на наличие цифровых пропусков в Московском метрополитене привела к огромным очередям. Сотрудники правоохранительных органов должны были ориентироваться по ситуации и могли проводить проверку, например, в вагонах поездов. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодёжной политики Кирилл Щитов.

Происходящее в среду утром на входах станций он назвал «коллапсом» и выразил надежду на то, что выводы сделаны, а ситуация не повторится.

Вопрос, зачем это нужно было делать не выборочно, а именно тотально на входе, этот вопрос остаётся открытым... Мне кажется, сотрудникам полиции надо было действительно сориентироваться по ходу, перейти на выборочную проверку. Зачем на входе? Можно было эти пропуска проверять в самом вагоне, пока едет поезд. Здесь могут быть разные форматы, — сказал Щитов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

В среду, 15 апреля, в Москве заработала пропускная система, введённая из-за режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. В утреннее время на некоторых станциях столичного метро образовались длинные очереди из людей из-за проверки пропусков.

Возле многих платформ пробки из граждан начинаются уже на улице. Москвичи и гости столицы описали возникшую ситуацию в социальных сетях. Пользователи Интернета рассказали, что сотрудник подземки стоит прямо перед турникетом и проверяет пропуска. В метро плохо ловит Сеть, сама процедура занимает много времени, поэтому образуются очереди.

На данный момент в России зафиксированы уже 24 490 подтверждённых случаев COVID-19. За сутки число заболевших увеличилось на 3388 человек. Жертвами опасного заболевания стали 198 пациентов. В Москве, где больше всего случаев заражения коронавирусом, сейчас уже 14 776 заболевших. За сутки их число увеличилось на 1774. 1205 выздоровели, 106 умерли.

Ранее, как писал NEWS.ru, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал негативным фактором очереди у входов в метрополитен в утренние часы из-за проверок цифровых пропусков.