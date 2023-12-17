В Теребрено увеличилось число поврежденных в результате атаки ВСУ домов Гладков: количество поврежденных домов в Теребрено увеличилось до трех

Фото: t.me/vvgladkov

Количество поврежденных домов в селе Теребрено, которое 17 декабря подверглось обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, увеличилось до трех, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным губернатора, в одно из зданий попал снаряд, в другом выбило окна, еще в одном домовладении сгорела беседка.

Количество поврежденных домов увеличилось до трех: из них в один дом попал снаряд, во втором выбиты окна и посечены фасад и кровля и в третьем сгорела беседка. В светлое время обход села будет продолжен, — говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что в результате прилетов была повреждена линия электропередачи, в результате чего села Теребрено и Староселье остались без света. Гладков добавил, что ремонтные работы начнутся после того, как будет получено разрешение Министерства обороны. Сотрудники газовых служб со своей стороны уже завершили ликвидацию последствий атаки ВСУ.

Ранее Гладков заявлял, что на границе села Теребрено российские военные ведут стрелковый бой с подразделениями украинской армии. По его словам, ситуацию контролируют профильные ведомства.

Накануне Гладков также сообщил об обстреле украинскими войсками животноводческой фермы в поселке Красное под Белгородом. По его словам, в результате пострадал один мирный житель, а также погибли 12 коров.